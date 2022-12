El programa de commemoració dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa ha portat durant els darrers tres dies mig centenar de religiosos representants de setzeconfessions diferents que han culminat la seva estada i els seus debats signant el que han anomenat Pacte Manresa 2022, una declaració d’intencions per la qual es comprometen a influir dins les seves comunitats per tal que veniculin el coneixement sobre la urgència climàtica i utilitzin la seva influència per aconseguir una major reacció política i social. L’eficàcia que tal cosa pot arribar a tenir és incerta, i segurament serà modesta, però la ciutat queda vinculada a una iniciativa de gran interès per la seva actualitat i per l’originalitat del plantejament. Manresa 2022 haurà tingut en l’anomenat Fòrum Cruïlla de Camins l’esdeveniment més pertinent per a la naturalesa de la commemoració, i el més ambiciós. No és una activitat que pugui captar una gran atenció pública, però la reflexió sobre espiritualitat havia d’estar present de forma destacada en el 2022 de Manresa, i el Fòrum ho ha aconseguit projectant un missatge universal, modern, de concòrdia i que fa goig a Manresa.