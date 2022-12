L'Ajuntament de Manresa traslladarà a l’Anònima, previsiblement el 2024, els serveis del CEDEMque ara hi ha al Palau Firal, el CIO, ara situat a Casa Caritat, i personal tècnic de diferents departaments vinculats a l’activitat econòmica. Al marge, la vella fàbrica acollirà usos culturals no especificats, probablement centrats en la nau principal, la part més singular del complex, que no es rehabilita en aquesta fase. L’operació permet alliberar espai al Palau Firal i a Casa Caritat, i unificar serveis sobre el paraigües del que s’ha anomenat Pro Manresa i s’ha definit com a agència de desenvolupament. Situar més de mig centenar de tècnics i un important flux de persones en aquell punt del Centre Històric tindrà un efecte indiscutiblement positiu per a la revitalització del sector, tan necessària, i la unificació d’organismes també pot revertir en una major capacitat d’intervenció en l’activitat econòmica i laboral. És una bona idea el resultat de la qual, però, dependrà més de la feina que s’hi faci que de la intervenció arquitectònica. L’ànima de l’Anònima serà el que hi passi a dins, i això depèn molt de que se sàpiga convertir ProManresa en quelcom realment decisiu.