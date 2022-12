Agraïment dels familiars de Xavier Castelló

Aquests dies es compleix una setmana que el nostre estimat Xavier va desaparèixer mentre visitava el Santuari de la Mare de Déu de Lord. Uns dies on tota la família hem viscut una gran quantitat d’emocions i un neguit permanent davant la incertesa d’una situació que ens ha commogut a tots. També frustració pel fet que una persona com en Xavier, sempre amable, cordial i que ha viscut pels altres, s’hagi trobat en una situació d’indefensió agreujada per la seva edat i un estat avançat de la malaltia d’Alzheimer.

Amb tot, dins de tota aquesta lamentable situació, la família i els amics del Xavier, volem expressar el nostre total agraïment a totes aquelles persones que s’han desviscut en aquesta setmana de cerca; en especial als cossos de Bombers de la Generalitat i Mossos d’Esquadra, als equips del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF). També volem donar les gràcies a tot el poble de Sant Llorenç de Morunys, al Bisbat de Solsona, a la comunitat del Santuari del Lord, als mitjans de comunicació i a totes les persones que, anònimament i desinteressadament, han participat en la cerca i ens han donat el seu escalf en aquests dies difícils. Finalment, agrair per avançat la tasca de tots aquells col·lectius que ens han dit que seguiran en el seu afany de trobar al Xavier. A tots, moltíssimes gràcies.