«What the heck is «subjunctive»? (3)

Quan els angloparlants aprenem el català, tard o d’hora topem amb el mode subjuntiu. Li ho direm abans que se’n va? Doncs, no, cal dir... abans que se’n vagi! O podem dir: Encara que corres arribaràs tard; no, ens cal dir Encara que corris... Naturalment volem una explicació: Quan s’utilitza el subjuntiu? Ens diuen que és un mode de no afirmació, d’inactualitat, i que es fa servir sobretot en cas de dubte. Però després de si, conjunció que introdueix expressions d’incertesa, a vegades no volem el subjuntiu: Si t’estimen, t’ajudaran; No sé si vindrà. I si expressem dos fets reals: estic content i ets aquí, per què fem servir el subjuntiu quan els combinem? ¿No hem de dir: Estic content que ets aquí? No, és millor que digui... que siguis aquí. I si parlem de certes accions en concret, fem servir el subjuntiu: Quan vingui, destaparem el cava, mentre que, per a accions indefinides volem l’indicatiu: Quan ve, sempre destapem el cava.

I l’anglès, què? (To be continued...).