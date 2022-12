Amb una conferència del lingüista Carles Riera, ahir es va inaugurar a Moià l’exposició commemorativa dels 50 anys d’Òmnium al Bages i el Moianès (des del 2015), amb la inclusió d’un muntatge audiovisual que recull els aspectes més rellevats amb la veu dels seus protagonistes. L’exposició, titulada Mig segle de lluita per la llengua, la cultura i el país, repassa l’activisme desplegat per Òmnium en aquest àmbit territorial d’ençà que un diumenge de juliol de 1972 uns quants bagencs preocupats per la situació de precarietat de la llengua van decidir constituir una delegació local. Cal recordar que Òmnium Cultural havia estat creada a Barcelona el 1961, com a entitat promotora de la cultura catalana. La raó de ser de l’entitat fou, des dels seus orígens, la promoció i la defensa de la llengua, la cultura i el país. Fins a la recuperació de les institucions pròpies i l’assoliment de l’ensenyament del català i en català, l’objectiu més urgent i prioritari va ser contribuir a «salvar els mots», amb l’organització de nombrosos cursos de català adreçats tant a cataloparlants desconeixedors de la pròpia llengua com a nouvinguts interessats a conèixer la llengua del país d’acollida. Durant el primer any d’existència de la delegació, més de dos milers de persones van assistir als cursos de català organitzats arreu de la comarca. Alhora, amb els anys, des d’Òmnium Bages s’ha estimulat la creació literària dels més joves, s’han impulsat debats i campanyes, intercanvis culturals, iniciatives de país. L’any 1992 la delegació bagenca d’Òmnium exerceix un paper destacat en la proclamació de les Noves Bases de Manresa; el 2010 promou les plataformes de Manresa Decideix i Bages Decideix, i també fomenta la participació en la consulta del 9-N i en el referèndum de l’1-O. I ara que, com cantava Joan Isaac, «només han passat cinquanta anys», Òmnium continua mirant endavant conscient que encara queda molt camí per recórrer.