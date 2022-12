Misteris de l’enllà i de l’aquí

El papa Francesc no haurà vingut a Manresa pels cinc-cents anys del pas de sant Ignasi de Loiola, però a canvi la ciutat ha gaudit la presència de més de mig centenar de líders religiosos i representants de col·lectius de joves i de dones de més de trenta països del món «per tal de trobar una resposta intergeneracional i multireligiosa a la crisi social i ambiental provocada pel canvi climàtic», segons la referència oficial. Una pila de líders religiosos mundials són més que un de sol, i a més a més amb Bergoglio tot haurien estat vestimentes catòliques –del negre sacerdotal al blanc papal, passant pel morat cardenalici– mentre que la Cruïlla de Camins ha portat a l’escenari –el de la sala Plana de l’Om– les variades robes distintives d’un aplec de confessions que encaren els misteris de l’enllà de formes ben diverses. D’altra banda, la darrera vegada que un Sant Pare va trepitjar la Catalunya central (Montserrat, 1982) va arribar acompanyat d’un diluvi que va desbordar els rius i va causar estralls considerables, mentre que els qui han vingut ara, seguint els camins que feien cruïlla a la Cova, hi han portat missatges de cooperació i hi han deixat una crida al món plena de sensatesa: un llegat irreprotxable.

Endevinar - L’Ajuntament de Manresa ha aprovat un pressupost per al 2023 que, segons els propis serveis d’intervenció, neix amb una possible desviació negativa d’1,6 milions d’euros, ja que, segons la interventora, algunes despeses poden ser superiors al pressupostat. El muntant del risc equival a l’1,5% del total del pressupost, que, vist així, tampoc no és tant, però allò que de veritat ens ha de tranquil·litzar o d’inquietar (les opcions són obertes) és que la meitat d’aquests 1,6 milions corresponen a la hipotètica desviació en la despesa per subministrament energètic. O sigui, gas i electricitat. I ara mateix ni el millor dels endevinaires amb la millor bola de vidre no està en condicions de predir com evolucionarà el preu d’aquests subministraments.