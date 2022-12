Uns guanyen, altres perden

Circulo amb moto. Em suposa un mitjà de transport alliberador; em transporta amb rapidesa i facilitat en la meitat de temps que un cotxe o el transport públic, a excepció del metro. Amb la moto puc sortir a qualsevol cita deu minuts abans d’allà on sigui.

Barcelona havia sigut sempre una ciutat fàcil per circular, tot i que les entrades i sortides, tant pel nord com pel sud, han tingut les seves hores conflictives. Excepte en punts concrets, se circulava bé. Quan se la comparava amb Madrid pel que fa al trànsit, Barcelona se n’emportava la palma. Madrid sempre havia sigut la capital on circular era un malson: aglomeracions en hores punta, col·lapses viaris i una perillosa inadaptació al vehicle de dues rodes. Sempre em congratulava d’aquesta diferència a favor de Barcelona.

Però els temps han canviat i Barcelona, de la mà del seu consistori, s’esforça a pacificar els seus carrers. Un pla que consisteix a ofegar el vehicle privat per afavorir el transport públic, les bicicletes, els patinets i altres velocípedes, que substitueixen la moto o el cotxe. Amb això es persegueix una emissió més baixa de gasos contaminants i una arborització de l’espai públic. Si un mira el web municipal, les recreacions per ordinador de totes les superilles i altres intervencions municipals, ja té ganes que arribi el moment de la inauguració, perquè ens mostren uns espais plens de vegetació, on la gent feliç passeja i s’asseu a l’ombra de les xicrandes. Resulta desitjable veure com en gaudiran aquells als quals els vingui de gust passejar per la zona, però se sap poc del que passarà amb aquells que voldran continuar circulant-hi, per exemple, amb moto. Als que vulguin fer-ho amb cotxe, que s’oblidin de les presses i recorrin a la paciència, perquè els embussos seran constants i mal vistos per l’autoritat pertinent.

Sens dubte, la iniciativa municipal porta bones intencions, però només semblen tenir solucions per a uns i no per a als altres. En tot canvi, alguns hi guanyen i altres hi perden. Per cert, els qui diuen que Madrid ens supera en moltes coses poden estar contents, perquè els hem igualat en mobilitat, que no és poc.