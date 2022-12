Deu mil són deu mil, i en català

N’hi ha un de ben conegut que aquest dies de Mundial ha passat de la política a l’opinió esportiva, amb un estil peculiar i amb frases de gran transcendència com ara «Alemanya és Alemanya». Seguint aquest estil, els diria que «10.000 són 10.000». La xifra la comento arran d’una notícia que publiquem en la nostra edició d’avui en què diem que l’streamer Norman López ja ha superat aquesta quantitat de seguidors en català. No els sabria dir si comparativament ens hem de sentir contents o no. Hauríem de fer un exercici en comunitat d’un índex de parlants similars al nostre per poder-nos comparar, i aquest exercici no l’he fet. A mi, personalment, sí que em sembla una xifra apreciable de seguidors. És cert que si ho comparem amb LuísEnrique21, el compte del seleccionador espanyol, que com alertava el primer dia va sense frens i costa avall, la xifra ens queda petita. Però és que Norman López, per molt conegut que sigui en el món de les xarxes, no tiba tant com Luis Enrique. Cap problema, però. El més important d’aquest cas és que fem ús del català en una de les últimes propostes tecnològiques del moment. Que anem trobant una certa normalitat en expressar-nos en la nostra llengua. I Norman López fa els primers passos.