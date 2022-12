Evolució positiva

La Catalunya central va tancar el 2021 amb una evolució econòmica positiva, després de la debacle del 2020 forçada per la pandèmia de covid. Segons les previsions del professor Josep Oliver, autor del molt complet Anuari Comarcal del BBVA, totes les comarques del territori sortiran d’aquest 2022 amb el to econòmic recuperat després del terratrèmol pandèmic. Totes, excepte el Bages, que arrossega encara un mal comportament dels anys precedents i que només la seva bona estructura en la indústria manufacturera i uns serveis, especialment col·lectius, que prenen embranzida en la sortida de la crisi sanitària, han suposat un coixí per aventurar que serà en els primers trimestres de l’any que ve quan es podrà deixar enrere l’impacte de la covid. Naturalment, tot plegat serà si l’entorn global no s’embolica més del que ja ho està. En qualsevol cas, el territori central ha demostrat múscul en els anys més durs que hem viscut després del cataclisme del 2008 i dels anys posteriors, i sembla preparada per afrontar amb força un futur que estarà tan condicionat per la guerra com pel repte climàtic.