Informar-se per a un món millor

Quan era jove somiava un món millor, pensava que jo podia contribuir-hi. Amb el temps em vaig desil·lusionar i vaig arribar a la conclusió que no hi havia res que pogués fer per satisfer les meves pròpies aspiracions activistes. En tot aquest procés vaig escriure moltes línies i vaig practicar l’ús de la paraula com a arma d’expressió reivindicativa, i després de tants paràgrafs sense un sentit clar, continuo sense poder fer res perquè la roda giri d’una manera més humana, però crec que sí que soc capaç de reflexionar-hi.

M’agradaria començar amb alguna cosa lleugera. En els temps en què vivim, el món pot resultar una mica confús. Sobretot perquè se n’encarreguen els poders econòmics que governen el món. Les noves tecnologies fan que tot passi molt més ràpid i, de vegades, des de darrere de la pantalla no som conscients de tot el que està passant. La desinformació contribueix que sigui així. Quan parlem amb els nostres amics, amb els nostres familiars, sobre els temes que ens preocupen, sempre fem servir les opinions dels experts com a dogma de fe davant la impossibilitat de cerciorar-nos de primera mà del que està succeint si aquestes ens semblen lògiques i coherents. El problema és que avui dia aquests experts són tertulians consagrats a ser líders d’opinió. I els noticiaris cada cop estan més esbiaixats a aquest o altre color polític, fins i tot els científics socials estan supeditats a uns interessos molt concrets, perquè fins i tot la ciència té un punt interpretatiu, sobretot la social, i sobretot quan es tracta de les seves repercussions socioeconòmiques, per a la gent, a gran escala, les possibilitats són tan grans que de vegades tota predicció pot resultar una mica imprecisa en aquest món tan canviant. Això, la gent que es preocupa d’aquestes coses, de la política, de l’economia, dels assumptes humanitaris, perquè la majoria del que parla amb els seus familiars i amb els seus amics és del nou producte en oferta, de les sabates fashion, del nou mòbil d’última generació o del restaurant nou que han obert a la cantonada, i els temes que de debò ens haurien d’interessar, em sembla que tenen un caràcter residual en les nostres converses. Que sí, que ens acompanyen en el dia a dia, però com una ombra que ennuvola el nostre ànim i que mirem d’ignorar el màxim possible. Pocs són els que tenen temps per submergir-se a la xarxa i contrastar les notícies, informar-se amb debats de pes i formar-se una opinió prou ferma per motivar-se a intentar fer alguna cosa. Però això és només una reflexió. Jo soc un de vosaltres.