Els poders de l’Estat van tornar a celebrar a bombo i plateret el dia de la Constitució, una celebració farisaica, en què una part important de la classe política s’ha apropiat del que en el seu moment se’n va dir l’esperit constitucional i que fa i desfà en nom del que es va aprovar el 1978.

Sembla una incoherència que es vulgui fer veure que l’equilibri de l’Estat passa pel respecte de la Constitució, que per alguns és un text inamovible, i que hàgim hagut de presenciar durant anys Tribunals Constitucionals amb membres que tenen el mandat caducat, com passa ara mateix amb el seu president, Pedro González-Trevijano, que hauria d’haver cessat el 12 de juny. Però aquest és només un petit exemple, perquè tothom recorda com era el Tribunal que va derogar una part de l’Estatut de Catalunya.

Els màxims representants de l’Estat s’omplen la boca en elogis a la Constitució i, en canvi, són conscients que a hores d’ara hi ha incompliments clamorosos que els haurien de fer caure la cara de vergonya, sobretot en dies com el d’ahir que sembla que tot plegat sigui una bassa d’oli gràcies a un text que es va redactar amb la vigilància dels militars i amb soroll de sabres.