Peticions del comerç

F a11 anys, l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants va iniciar el recompte de baixos comercials oberts i tancats que encara manté. Dos cops a l’any presenta l’estadística davant l’Ajuntament de Manresa i realitza un seguit de peticions que considera beneficioses per a l’activitat d’aquest sector i, conseqüentment, per al conjunt de la ciutat. Les peticions són, en molts casos, recurrents. El darrer recompte mostra un 60% dels baixos comercials amb botigues en funcionament i un 40%, sense. El 2012 hi havia un 26% de comerços tancats. La darrera dècada han anat abaixant la persiana negocis i, amb ells, el Centre Històric ha anat perdent vida i capacitat econòmica. Les botigues arrelen socialment la població, són imprescindibles per atraure visitants a una ciutat que es postula com a capital de la Catalunya central i si els botiguers consideren molt necessari habilitar el solar de l’Anònima com aparcament provisional, la concessió d’ajuts directes, transport públic i més seguretat es podrà estar d’acord o no però no es pot fer com si es sentís ploure.