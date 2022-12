Sensibilitat i models matemàtics

La Universitat d’Oxford ha fet una previsió sobre com podia anar i com podia evolucionar la celebració del campionat del mon que es juga a Qatar. La teoria màxima encara es pot complir, guanya Brasil, però la trajectòria dels equips ha tingut molts errors. Entre d’altres perquè la predicció de la Universitat diu que la final la juguen Brasil i Bèlgica. Bèlgica no va passar la fase de grups i el seu entrenador ha dimitit. Una de les universitats més prestigioses del món ha basat el seu estudi en les prediccions d’un model matemàtic ideat per Joshua Bull.

Expliquen que per desenvolupar el model es va simular fins a un milió de vegades tota la fases de grups i 100.000 vegades cada eliminatòria. I amb tantes operacions arriben a la conclusió que guanyarà Brasil. Vaja que la selecció dels Neymar i companyia pot guanyar és una evidència. No cal que la Universitat d’Oxford ho digui. Qualsevol afeccionat mig entès la posaria entre els millors, perquè el talent dels seus jugadors és descomunal. Ara bé, el camí per arribar a aquesta conclusió està ple d’errors ja en les primeres rondes. Que el Mundial se’l disputaran els quatre millors, gairebé que hi podem pujar de peus. Però les matemàtiques, el model, no entenen les estratègies, ni els estats dels equips, ni els factors emocionals. I en algun altre camp, en la pandèmia de covid, per exemple, potser aquests elements hi van tenir menys importància i les dades que en van sortir eren més ajustades. En el cas del futbol, no.

Per posar un exemple, quan Espanya perd contra Japó, hi ha una part d’estratègia? En teoria, al combinat de Luis Enrique li quedava un camí més fàcil fins a semifinals passant per un grup on hi ha Marroc (escric aquest article abans de la celebració del partit) i després, potser Portugal. De moment, les nacions amb més tradició fubolística s’han imposat a rivals que potser no s’esperava que arribessin tan amunt. Però Senegal, Japó, Corea, han anat caient.

El futbol té una part molt important de tècnica, de velocitat en l’execució de les passades i de tàctica i estratègia. En aquests dos últims aspectes, per exemple, diuen les cròniques que llegim o escoltem a través de mitjans espanyols, que amb el tècnic asturià la roja és potser la selecció més ben servida.

Argentina no té cap problema de motivació. No té el millor equip, però té Messi, i els altres 10 jugadors empenyeran tan com sigui possible per fer-lo campió. A la resta potser que els calguin emocions de grup. En tot cas, impossible de trobar resposta en les fórmules matemàtiques.