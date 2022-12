Tètric escenari de rodatge

Les guerres són un gran negoci per a uns quants que se n’aprofiten per enriquir-se. Ara, en aquest negoci bèl·lic també s’hi ha afegit la industria cinematogràfica. Síria, arrasada per la cruel guerra, s’ha convertit en un plató de rodatge per a algunes productores de cine. El govern sirià lloga a empreses estrangeres els escenaris de tantes morts. Aquests ingressos econòmics els permet comprar armament i continuar destruint encara més el país

Refugiats sirians han manifestat el seu enuig per veure com les seves cases bombardejades s’han convertit en un set de rodatge per a pel·lícules que no tenen res a veure amb el conflicte sirià. Cineastes sirians han condemnat aquest actitud tan poc ètica. Els equips de filmació estrangers ho justifiquen explicant que construir uns decorats bèl·lics semblants a la realitat els resulta molt car. És a dir, filmar en els escenaris reals de les cruents batalles que han provocat milers de víctimes els resulta econòmicament més rendible.

La destrossa del país atrau a produccions estrangeres sobretots de Rússia i l’Iran , dos països aliats del règim dictatorial sirià. Darrerament també s’hi ha afegit la Xina. És xocant –i indignant- veure les imatges d’actrius i actors xinesos maquillats entre les runes. Per cert, la producció xinesa compta amb el patrocini (injecció econòmica) dels Emirats Àrabs. La cobdícia desconeix el significat de les paraules humanitat i sentiment.

El dictador Bashar al-Assad amb problemes de liquiditat per finançar la seva guerra no té manies per aconseguir ingressos sobre les sagnants runes. Uns diners que els utilitzarà per adquirir més armament, per continuar matant, per a més destrucció, i per oferir a les productores internacionals més escenaris arrasats a baix cost.

Parlant d’immoralitats ja no ve d’una més. Amb el conflicte bèl·lic d’Ucraïna les productores russes tindran els platós de rodatge ben a prop i s’estalviaran desplaçar-se a Síria. A la veïna Ucraïna disposaran d’uns esfereïdors escenaris barats sense necessitat de construir decorats. Odessa la tercera ciutat més gran d’aquell país té vincles amb la història del cinema. Aquesta ciutat va tenir els primers estudis cinematogràfics d’Europa. Els anys 30 era considerada el «Hollywood ucraïnès». Qui no recorda la pel·lícula El cuirassat Potemkin bassada en fets reals i considerada com una de les millors pel·lícules de la història del cine. Avui, Odessa coneguda com la perla del Mar Negre, novament és víctima d’una agressió bèl·lica.

Recordatori per als despietats mercaders sense escrúpols : a Síria en onze anys de guerra més de 610.000 persones han mort entre les quals 160.681 civils i entre aquests 25.286 nens/es ; 2,1 milions de persones ferides ; 13 milions de persones desplaçades de les quals 6,6 milions a l’estranger i 6,7 milions dins el país. A Ucraïna en vuit mesos de guerra ja es comptabilitzen més de 6.000 civils morts entre els quals 400 nens/es i més de 8.000 ferits. Més de 7,8 milions d’ucraïnesos s’han vist forçats a sortir del país i 6,5 milions s’han desplaçat internament. Xifres verificades per organismes internacionals.