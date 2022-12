La Constitució no és immaculada

En aquestes dates solia fer un article sobre la «Immaculada Constitució», convertint l’aqüeducte festiu en un joc de paraules per criticar l’adoració quasi religiosa de certa política espanyola cap al text aprovat fa quatre dècades i elevat a l’altar dels intocables. Però avui que és el dia de la Puríssima potser val la pena assenyalar que, al marge d’acudits i d’encensers, a la constitució espanyola no se li pot aplicar la denominació en el sentit que ho fa l’Església cada 8 de desembre: la Immaculada Concepció de Maria, article de fe que es resumeix en l’ancestral (i arraconat) «sens pecat fou concebuda» que responia a la salutació «ave Maria puríssima» quan s’entrava a una casa. El dogma diu que tots els descendents d’Adam i Eva portem incorporada la culpa i el càstig del seu primer pecat (allò de la poma, la serp i l’expulsió del paradís) des del mateix moment que l’esperma fecunda l’òvul. Aquell pecat, origen de tots els patiments humans per decisió del el bon Déu, està incrustat en el codi genètic de l’espècie i es transmet de generació en generació. Però ben aviat els cristians van decidir que Jesús només podia haver estat engendrat per una dona totalment perfecta, i van establir que Déu havia fet una excepció amb ella perquè no rebés la taca hereditària. D’aquí la frase «sens pecat (original) fou concebuda», una característica que no es pot aplicar a la constitució espanyola, parida el 1978 amb el visible i notori pecat original del pacte i la transacció, màcula que la converteix en insatisfactòria als ulls dels que més van haver de cedir, i d’aquests n’hi havia a la dreta i a l’esquerra, al centre i a la perifèria, a l’episcopat i a l’Acadèmia, a la patronal i als sindicats. No, la concepció de la constitució no va ser immaculada sinó negociada. Es van mercadejar els seus articles per fer-la possible, igual com les genètiques dels pares es recombinen en l’embrió resultant. De manera que, si us plau, baixin-la dels altars i deixin d’adorar-la i de sacralitzar-la.