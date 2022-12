L’accidentada R4

Un tren n’encalça un altre a Montcada i Reixac. El primer estava aturat i el segon circulava a poca velocitat. Encara gràcies. Més d’un centenar de ferits, la majoria d’escassa consideració. Alguns, però, tenien lesions que van requerir atenció hospitalària. És un nou accident a la xarxa de trens, la majoria dels quals tenen lloc en les maltractades línies de Rodalies de Renfe. La d’ahir a l’R4, que és la de Manresa-Barcelona. A Manresa, aquest cop, hi va haver una afectació secundària, els retards, perquè la línia va quedar una bona estona sense servei. Davant la gravetat d’un xoc entre trens, per molest que sigui per als usuaris, aquest és un tema menor. Les inversions que requereix el tren, la millora en la gestió, la modernització, la seguretat, trobar remei per reduir el temps de trajecte... totes aquests són mesures que requereixen una atenció urgent. Potser ara que el Govern català i l’espanyol troben vies d’acord per avançar en alguns temes, també seria el moment de poder resoldre traspassos històrics i la seva motxilla de diners per posar fi a tants problemes i accidents.