Abusos per deixadesa a l’R4

Els dos trens que van topar dimarts passat a Montcada havien iniciat viatge a Terrassa, però qualsevol dels dos podia haver sortit de Manresa, i estaríem parlant d’un nombre elevat de ferits i lesionats d’aquestes comarques. Cada dia, milers de persones utilitzen la línia R4 a les estacions del Bages, i si alguna cosa ha quedat clara els darrers anys és que totes elles estan sotmeses a una amenaça d’accident que a aquestes altures del segle XXI és intolerable i injustificable, però en cap cas no es pot considerar inexplicable. Al contrari, té una explicació evident: ho sap tothom i és profecia que la xarxa de Rodalies és víctima d’abusos per deixadesa persistent i premeditada, de la qual en són culpables els successius governs de l’Estat. Envelleixen les vies, les catenàries i els combois, les «incidències tècniques» es multipliquen i els successius plans de mínima millora s’eternitzen. Tant se val que governin els blaus o els vermells, sols o en companyia, amb o sense la minoria catalana de torn dins el pacte pressupostari; malgrat els canvis d’escenari, en el que toca a Rodalies s’hi representa el conte de la Ventafocs, i no hi ha manera que la fada converteixi les carbasses en carruatges dignes. El Govern de la Generalitat insisteix a reclamar la transferència total: vies, estacions i material rodant, però ja cal que vagi amb compte, no fos cas que accedissin a la petició i li encolomessin l’actual ruïna amb totes les esquerdes. Traspàs sí, per descomptat, ja que per malament que ho fessin no seria pitjor que ara, però traspàs d’un servei posat al dia en dimensió i qualitat. Això demana invertir milers de milions de forma immediata, o bé que trens i vies arribin en companyia d’aquests milions, efectivament ingressats al compte bancari de la conselleria, perquè les promeses no paguen factures. No sabem quant durarà la conjuntura política que fa valuosos els vots catalans, però el que no s’avanci avui potser no es podrà avançar fins d’aquí a molt.