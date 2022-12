Ciutadans a la deriva

Només faltava que Edmundo Bal i Inés Arrimadas es barallessin per accentuar encara més la cerimònia de la confusió en què ha entrat el partit taronja, que està en un clar procés de descomposició. Tant és així que l’anunciada refundació, enlloc de donar-li un impuls, podria certificar la seva desaparició, sobretot si continuen les baralles internes.

Sembla com si els actuals dirigents de Ciutadans volguessin fer-li l’autòpsia en vida. En la celebració del dia de la Constitució, els que fins ara eren una parella política inseparable -Inés Arrimadas i Edmundo Bal- van escenificar el seu distanciament, no dirigint-se la paraula. Un fet que evidencia la lluita interna per aconseguir el control d’un partit que tots els sondejos vaticinen que en les properes eleccions se situarà entre la irrellevància i la desaparició.

A Catalunya Arrimadas va demostrar la seva incapacitat no ja per formar govern, sinó per intentar-ho, tot i que havia guanyat les eleccions. I a Espanya, després de la sortida en estampida d’Albert Ribera, s’ha dedicat a fer de crossa del PP, a mantenir la seva visceralitat cap els independentistes i poca cosa més. Això sí, no ha perdut el to agre que ja tenia a Catalunya.