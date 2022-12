contenidors que vessen

El desbordament de contenidors a Manresa no és un fet puntual sinó cada cop més habitual. Les causes són diverses. Una d’elles és que hi ha ciutadans que no pleguen el cartró ni xafen els envasos perquè hi càpiguen més. Una altra és que els contenidors d’envasos són petits. Els nous seran gairebé el doble de grans i hi haurà menys incidències per buidar-los. Els embalatges augmenten sense control. A més, cal tenir en compte que ens trobem en ple esclat d’enviaments de productes adquirits per Internet que amb un clic des de casa mobilitza un embogit trànsit internacional. Hi ha una cultura de la sostenibilitat a nivell local que es veu emmarcada per un insostenible sistema de comerç a escala global. En aquest context, els ciutadans reben el missatge d’actuar amb responsabilitat mentre a una escala molt més gran impera la irresponsabilitat. Efectivament, que altres facin les coses malament no és excusa perquè un mateix contribueixi a engrandir l’error. Però també és cert que si la netedat crida a la netedat com la brutícia ho fa a la brutícia, els contextos tèrbols no ajuden.