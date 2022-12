Sobre la Constitució

Dimarts passat, 6 de desembre, va ser el dia de la Constitució, la data en què s’escau l’aniversari de l’aprovació en referèndum, l’any 1978, del text constitucional que encara és vigent i que pràcticament no ha tingut modificacions des d’aquell moment. Una constitució que era prou democràtica i satisfactòria? De cap manera. El general Franco havia mort tres anys abans i era evident que calia fer alguna cosa que teòricament representés l’inici d’una nova època política i la superació de la dictadura. Però els seus partidaris mantenien encara ben controlat el poder efectiu i no estaven pas disposats a deixar-lo. De bon principi va ser instaurada la monarquia que Franco havia preparat, centrada en la persona de Juan Carlos de Borbón. Poc després es va convocar un referèndum sobre l’anomenada «Llei per la Reforma Política», i després les eleccions de 1977, a les quals l’oposició democràtica encara no es va poder presentar obertament. I el 6 de desembre del 1978 es va aprovar la Constitució avui encara vigent, sense cap modificació substancial en gairebé 45 anys. Franco ja no hi era, però es pot dir que el poder efectiu havia canviat veritablement de mans?

La realitat és que el domini de la situació es va anar mantenint aferrat a les mateixes estructures i als mateixos grups de pressió que havien predominat fins a aquells moments, malgrat els canvis més o menys aparents. La monarquia, per exemple, es manté encara avui sense que s’hagi posat en qüestió ni s’hagi pogut decidir democràticament entre un sistema monàrquic i un de republicà. És evident que les circumstàncies actuals són ben diferents de les del 1978 però també ho és que en aquests moments l’Estat espanyol encara no és una democràcia plena i homologable a la de molts països europeus. Només cal pensar en situacions insòlites com la impossibilitat de renovar determinades estructures judicials per manca d’acord entre els principals partits polítics estatals, per la seva diversa visió sobre el paper que la justícia ha de tenir en els conflictes que inevitablement afecten i afectaran sempre la societat. I igualment es comprova també que determinades bases ideològiques del franquisme subsisteixen, com la consideració de la unitat de l’Estat com a valor absolut i indiscutible, que comporta el rebuig total del dret a l’autodeterminació de les nacions incloses dins les fronteres de l’Estat espanyol. Precisament la violència amb què es va tractar d’impedir el referèndum de l’octubre del 2017, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució com a càstig dels que es van atrevir a impulsar-lo i tota la repressió posterior que encara dura, formen part d’aquestes romanalles del franquisme que segueixen persistint.

Però n’hi ha més, evidentment. Com es pot justificar, per exemple, que encara no s’hagi aclarit l’espiada secreta de 65 personalitats de l’independentisme català, com a mínim, per mitjà del famós programa espia Pegasus, que només és a l’abast dels governs? Com pot ser que en una situació teòricament democràtica hi hagi actuacions d’aquest tipus sense que els seus responsables apareguin públicament i ni tan sols intentin de justificar la seva actuació? La Constitució hauria de ser la llei bàsica per garantir els drets de la ciutadania i protegir-la contra l’arbitrarietat. I no ha estat així. Caldrà tenir-ho ben en compte, per descomptat, en el moment de redactar una constitució catalana.