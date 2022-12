Imagina’t que estàs enfeinat entrant la compra a casa i, de cop, aprofitant que la porta és oberta, una senyora hi treu el cap, li agrada el que hi veu i acaba posant els dos peus a dins abans de deixar anar: «Ostres, això es pot visitar?», plenament conscient que no, que allò és una finca privada. És una escena surrealista, que un desconegut se’t planti a dins de casa a fer el turista, però passa. És la sort, o la torna, de tenir una entrada bonica, al costat d’una església admirable, en un poble reconvertit en reclam turístic. Però no deixa de ser violent. Ets capaç de visualitzar aquesta mateixa dona amb un paraigua a la mà i fent de guia turística en un tour per dins de casa seva? Seria d’aquest estil: «Aquí poden veure la cuina, reformada fa cinc anys, amb l’olla de mandonguilles que estic preparant i, si m’acompanyen cap aquí, podran contemplar espaterrat al sofà la desgràcia amb qui em vaig casar».

A Mura, ho saben. Quan fem turisme ens transformem i hi ha a qui, a més de la curiositat, li surt la mala educació, la tafaneria compulsiva i un cert menyspreu i una superioritat moral vers el lloc i la gent que visita. Forma part d’un paquet mal concebut: els cambrers el serviran al restaurant, el patrimoni li servirà per fardar a Instagram i res ni ningú té dret a pertorbar el seu moment de desconnexió. I si els veïns de Mura ja ho pateixen habitualment, aquests dies de Nadal, amb la munió de gent que acudeix a veure els seus tions, el riu surt de mare. Saps quan infles un globus i vas bufant i bufant fins al màxim sabent que pot acabar petant? Doncs així està ara mateix el poble. M’ho explicava aquesta setmana gent que hi viu. Haver de demanar permís per entrar al portal de casa perquè els turistes que hi estan menjant un entrepà no s’aparten i se t’encaren; haver d’obrir la porta perquè surti una família que t’ha entrat al terreny per un marge; no poder moure el cotxe perquè una riuada humana la fa petar al mig del carrer ignorant-te... De fora vingueren i de casa et tragueren. Alguns veïns, m’asseguren, van a passar aquests dies lluny del poble. I econòmicament, esdeveniments com aquest els aporten ben poc. De fet, ja hi ha qui no posa el seu tió a la porta, fart. Però el seu és només un exemple, que es repeteix per tot el territori, una forma errònia d’entendre la descoberta del país i de la seva gent. Sovint s’ha associat amb els conceptes pixapí, urbanita o dominguero. I, certament, quan sortim a desconnectar, tots tenim un bri de pixapí a dins. L’únic que cal fer és deixar la mala educació a casa.