trenta-un Fòrum 10

Fa pocs dies s’ha tancat la 31a edició del Fòrum 10. Aviat s’ha dit, però la historia del Fòrum 10 és espectacular, no només perquè, des de fa trenta-un anys, quan s’acosta Sant Martí, els principals comunicadors del nostre país, presents als mitjans de comunicació –premsa, ràdio, TV i últimament a les XXSS– al llarg d’aquestes tres dècades, han passat per Ràdio Puig-reig convocats per Josep Genescà Baraldés.

El Josep, que prepara amb cura el programa, no es cansa mai d’agrair la col·laboració d’una llarga llista d’institucions que diu que fan possible el Fòrum. La llista és llarga i val la pena repassar-la perquè dona les dimensions de quin és l’univers del Fòrum i del Josep.

Les jornades sempre han tingut el suport de diferents institucions, entre les quals destaquem el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Regió7, Catalunya Ràdio, COM Ràdio, Radio Nacional de España, Ràdio 4, el diari Sport, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Català de la Dona, l’Associació d’Emissores Municipals de Catalunya, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, la Direcció de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Barcelona Televisió, la Diputació de Barcelona, el Consorci de Comunicació Local, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Ona Catalana, RAC1, la Federació d’Organismes i Entitats de la Ràdio i Televisió Local, l’Associació Professional Espanyola d’Informadors de Premsa, Ràdio i Televisió, Lavinia, Worldwide Radio, Serviso, l’Altaveu (Periodistes del Berguedà), el Sindicat de Periodistes de Catalunya, l’Associació de Dones Periodistes, Tasta el Berguedà, Panxing, Berguedà Actual, Comunicalia i la Xarxa Audiovisual Local; comerços, empreses i entitats locals.

Però tots els que hem seguit de prop els Fòrums –des de les sales i en directe o des de les ones de Ràdio Puig-reig– sabem que el Fòrum és el Josep Genescà, com Ràdio Puig-reig. Sense ell, sense la seva passió per comunicar i divulgar, i el seu compromís total des del món local, res de tot el que és el Fòrum i la ràdio no existiria.

És un reconeixement compartit, per les institucions i associacions que hem llistat i també per la llarga llista de periodistes i comunicadors que han participat en els trenta-un fòrums. Un reconeixement que es va materialitzar el 2008 amb el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Comunicació de Proximitat. El jurat va valorar el seu esforç personal, al davant de Ràdio Puig-reig, i també la seva «obstinació» que permet celebrar anualment les prestigioses Jornades de Comunicació Fòrum 10 de Puig-reig, per on han passat bona part de les autoritats acadèmiques, professionals i/o polítiques de la comunicació del país.

Segur que ja té al cap el Fòrum 32, de l’any 2023.