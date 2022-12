Amb iniciativa i humor, els comerciants del Berguedà s’han empescat una campanya nadalenca per promoure el consum de proximitat. No confondre, és clar, amb la proximitat de la pantalla de l’ordinador, a través de la qual, segons la Federació del Comerç del Berguedà, els berguedans fan el setanta per cent de les seves compres de joguines, llibres i altres productes d’oci. Avisen que, si no s’hi posa remei, en menys d’una dècada haurà tancat la meitat de les botigues que encara resten. El fenomen malauradament és general, tendeix a créixer i afecta tot tipus d’articles. En aquest gran aparador lluminós que és internet i en què per poc que badem podem quedar-hi atrapats com mosques a la mel, s’hi pot comprar de tot i més. Fent una passejada pels passadissos infinits d’aquest magatzem de dimensions quasi còsmiques, fins i tot pots trobar-hi ulleres per pelar cebes, llaunes de carn d’unicorni, urinaris de butxaca, coixins anatòmics de companyia, disfresses de tauró per a gossos, tancs militars inflables i ninos circumcidables. Extravagàncies a banda, si vols llegir una novel·la de Cussà, Vicenç Pagès o Sally Rooney, no cal recórrer a cap cistella virtual. N’hi ha prou amb fer cap a la llibreria més propera i celebrar que encara es mantingui amb la persiana oberta. Actuant així, contribuïm a donar vida qui ens en dona i a fer-nos, mútuament, la vida més amable i sostenible. El missatge dels botiguers berguedans és ben clar: «Si només compres per internet, cagada pastoret». I això és tan cert com que, si continuem fent d’amazonistes, el dia que a l’hospital ens hagin de practicar alguna intervenció d’urgència, pot ser que se’ns digui que, si necessitem sang, la demanem per internet.