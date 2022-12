memòria minera

Súria té embastat el que ha de ser el futur museu de la mineria, del qual ja n’ha concretat els espais i definit els trets generals. Vol ser un centre que no només s’expliqui entre quatre parets, sinó que convidi a trepitjar un terreny molt condicionat i modificat per aquesta mateixa activitat, i es planteja com un espai divulgatiu i alhora de preservació dels fons documentals. Comarques com el Bages i el Berguedà han estat profundament marcades des de fa més d’un segle per grans activitats industrials (tèxtil i mineria, sobretot) que no només han tingut un pes específic econòmic essencial, sinó que també n’han condicionat en gran manera la configuració social, i fins i tot han tingut una incidència arquitectònica i paisatgística. Per tot plegat, qualsevol pas endavant que es faci per conservar i, al mateix temps, difondre aquesta memòria industrial és benvingut. Perquè en alguns casos van ser clau en el passat, però també perquè se n’és hereu en el que són aquestes comarques en el present. La memòria mai no és sobrera i ens ajuda a valorar on som i el que som.