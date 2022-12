«What the heck is ‘subjunctive’?» (i 4)

L’anglès tradueix amb el gir «complement objecte + infinitiu to» el subjuntiu de clàusules subordinades que manifesten la voluntat, el desig, la demanda i conceptes afins. Ex: Vull que vingui = I want him to come; No m’agrada que fumis = I don’t like you to smoke; Necessito que m’ajudis = I need you to help me.

L’anglès tradueix els gir «massa (o prou) + adj. + subjuntiu» per «too + adj. (o adj. + enough) for + complement objecte + infinitiu to». Ex: Aquesta cadira és massa pesada perquè jo la pugui aixecar = This chair is too heavy for me to lift; No pensava que fes prou calor perquè es fongués la neu = He didn’t think it was warm enough for the snow to melt.

On el català expressa la possibilitat amb girs com ara és possible que o podria ser que més subjuntiu, l’anglès fa servir els auxiliars modals may i might més infinitiu simple. Ex: Pot ser que vingui = He may come; Podria ser que no ho sabés = He might not know; Pot ser que s’hagi perdut = He may have got lost.