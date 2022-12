Citius, altius, fortius, connectius

H o diré des del principi i així tindreu més temps per tirar-me la cavalleria per sobre. Per a mi, els e-sports (crec que s’escriu així) no són esports, sense el guionet. I ara, si em posessin un examen, em farien el típic prec de «raona la teva resposta». Ho intentaré.

Segurament deu influir en la meva opinió que no soc cap apassionat dels videojocs. És cert que fa un parell de dècades llargues em vaig enganxar a un que es deia PC Futbol, precursor dels actuals i mitiquíssim. Però es va acabar la febrada quan la meva precària computadora va deixar de complir els requisits exigits perquè els disquets (compteu si en fa d’anys) funcionessin.

Tampoc no seré tan ruc de negar l’evidència que els jocs electrònics són un autèntic fenomen. Que es creen comunitats enormes per seguir-los i que són interessants per estudiar les formes de comunicació que interessen a molta gent, sobretot la més jove, avui en dia. Fins i tot que la seva immediatesa i espectacularitat siguin atractius i que hagi nascut un star-system de creadors de continguts, streamers i comentaristes que són ídols per a moltes persones. Però, per a mi, i ja em perdonarà el col·lega Norman López, són un espectacle d’oci, que cal saber utilitzar com cal.

I fer-ho suposa combinar-ho amb sortir, moure’s, respirar, nedar, córrer, saltar, jugar i fer salut. En definitiva, totes aquelles coses que se suposa que comporta fer esport. Estic d’acord que creïn campionats tan exitosos com puguin però no que, per exemple, entrin en uns Jocs Olímpics com sembla que pot passar. Ja està, ja em podeu apedregar... els que encara tingueu el costum d’haver arribat llegint fins aquí.