I si comprem menys i millor?

Passat el Pont de la Puríssima comença el compte enrere per les festes de Nadal, una època carregada d’emocions, amb retrobaments familiars i reunions d’amics, però també marcada per la febre consumista, reflex del sistema capitalista. En plena crisi econòmica, energètica i climàtica, fer un consum conscient i responsable deixar de ser una opció per passar a ser una necessitat. Però això és molt fàcil de dir i més complicat de fer.

Majoritàriament som dins d’un espiral de difícil sortida i ens deixem portar per l’eufòria del moment i caiem en el parany de comprar. Potser no cal que deixem de fer-ho, ni renunciem als regals, ni als àpats en família però podem consumir menys o d’una manera diferent i que les nostres compres tinguin un impacte positiu en el nostre entorn i en l’economia local.

En aquesta línia, cada any surten campanyes que ens conviden a la reflexió i ens sensibilitzen perquè comprem productes locals, tant per als àpats d’aquests dies com per regalar, i que promocionen el comerç just quan els productes no es poden trobar al territori. Com a exemple, a l’entorn del Dia Internacional dels Drets Humans, que es va celebrar dissabte, Manresa ha engegat la campanya «Temps de canvi», que inclou diferents accions per sensibilitzar sobre la pau i el consum conscient amb l’objectiu d’impulsar el comerç just i de proximitat. És un bon espai per prendre consciència i fer els primers passos per apuntar-nos al canvi.

El consum i la producció responsable és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i l’arribada de Nadal és un bon moment per revisar els nostres hàbits de consum i evitar que el bombardeig publicitari d’aquests dies en faci caure en el parany. Pensem en propostes de regals solidaris i responsables i en els àpats donem suport als productors alimentaris que cuiden el territori i mantenen l’activitat agrícola de casa nostra. Consumir productes de proximitat també aporta beneficis socials, mediambientals i de salut i no només ajudem als petits productors, sinó que apostem per un model econòmic i social més sostenible.

I si comprem menys i millor? Comencem a introduir petits canvis que sumats seran un pas més cap al gran canvi que el planeta ens demana. Les festes nadalenques són un bon moment per conscienciar-nos i adoptar noves formes de consum més sostenibles que, de mica en mica, podem traslladar a la resta de dies de l’any.