Jovent que canta amb el cor

La Fàbrica Vella, Sallent, concert solidari, concert Veus Solidàries. Música interpretada de franc perquè l’art es transformi en uns dinerons a favor de la causa d’aquests any de La Marató de TV3, el cor. Música cantada des del cor. Un diumenge a la tarda, potser ja massa fosc i amb massa fred (hauria estat bé omplir el teatre). Surten a l’escenari una dotzena de músics: Berta Portabella, una de les inductores del concert, Cinta Macià, els germans Cèlia i Biel Roca, Clara Badia i Xevi Serra, Júlia Sala i Àlex Nieto, Juanjo Tinajas, Loide Baró i Eugènia Arús. Canten, la majoria en formació de duet (piano i veu o guitarra i veu). Canten i toquen instruments i ho fan bé, molt bé. I ho fan de franc, i aquesta generositat és la primera donació a la caixa de la taquilla inversa que se situa a la sortida del teatre (per cert, quina sort tenir el teatre i el compromís municipal per fer-lo funcionar). I per cert, més de 600 euros a la caixeta. La investigació científica és un element clau per a la millora de l’estat de salut de la població (i també per al desenvolupament industrial i professionals del país). L l’art, la música en aquest cas, és una expressió necessària i imprescindible per a la nostra societat. Els artistes de diumenge han deixat notes al teatre sallentí per tornar-les a ordenar al pentagrama solidari del 2023.