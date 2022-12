L’any Fuster i Berga

El berguedà del carrer Major mossèn Josep Armengou va escriure i va editar en la clandestinitat la seva magna obra Justificació de Catalunya l’any 1958; evidentment l’edició fou clandestina i circulava d’amagatotis. És ben segur l’única obra redactada, impresa i que circulava clandestinament feta íntegrament a Catalunya durant els anys més negres de la dictadura feixista. Aquest llibre esdevingué la bíblia i una eina fonamental dels joves i no tan joves nacionalistes catalans durant dècades. Fou el llibre de capçalera de molts joves catalanistes que després esdevindrien dirigents polítics catalans, com el mateix president Jordi Pujol i tota la seva colla de cristians catalanistes. A la segona edició de la Justificació es va afegir un apèndix que, en certa manera, reivindicava la unitat dels Països Catalans, ja que a la primera només feia referència a la Catalunya estricta. Joan Fuster va ser qui va redactar-lo. El professor de la Universitat de Barcelona Joaquim Auladell va tenir cura l’any 2012 de fer la primera edició legal de l’Apèndix fusterià de la Justificació, fins aleshores introbable, només era consultable a les edicions clandestines. La descoberta de la paternitat de Joan Fuster, per Auladell, va tenir un gran impacte mediàtic tant a la premsa catalana com valenciana.

Poc temps de la mort del dictador militar Franco, l’any 1979, l’editorial barcelonina La Magrana va editar «legalment» la Justificació amb el nom de mossèn Armengou com a autor. Voldria destacar que mai no he pogut entendre per què a l’edició «legal» hi ha tantes diferències amb la clandestina, que per mi és l’única genuïnament autèntica. Les edicions posteriors fan el mateix, ah! i totes ometen l’Apèndix de Joan Fuster.

Fa anys, i assabentat que a l’arxiu de Berga no hi havia cap original de l’edició de la clandestina, en vaig comprar una a la llibreria Farré del carrer Canuda de Barcelona. Em va costar dues mil cinc-centes pessetes, que l’aleshores arxiver em va reemborsar. Ho dic per si algú de Berga vol anar a consultar l’edició clandestina, podrà fer-ho a l’arxiu. Cal fruir a l’Any Fuster d’una obra clandestina del mateix Joan Fuster feta com a apèndix de la magna obra de mossèn Armengou. Ara també es pot adquirir el llibre del professor Auladell publicat a l’editorial barcelonina Llibres de l’Ìndex L’Apèndix de Justificació de Catalunya.

Armengou a Berga ha estat massa oblidat i menystingut a casa nostra, per què? No ho sabrem mai..., però només cal recordar que es va tardar prop de deu anys d’editar la seva Crònica Menuda, i que ho va fer el Departament de Cultura de la Generalitat, després de ser aprovada la seva edició pel Parlament de Catalunya. Berga té un gran deute cultural amb diversos autors berguedans dels quals caldria fer l’edició íntegra de tota la seva obra, com Josep Blanxart (va fer la primera història de Berga i Queralt), Ramon Vinyes (El Sabio Catalán de García Márquez), Josep Maria de Martín i Gassó... (sort que s’ha fet una exposició reivindicativa de la seva obra). Sort n’hi ha que l’editor berguedà Jaume Huch ha tingut cura de reeditar alguns dels seus llibres.

Però, sobretot, a l’Any Fuster cal recordar la vinculació de Joan Fuster amb l’obra del berguedà mossèn Armengou.