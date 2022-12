Mossèn Ballarín, tot un Centenari

Aquest any 2023 commemorarem el Centenari del naixement de Josep Maria Ballarín i Monset, rector de Queralt. Sí, ja ho sé, no cal que agafeu la calculadora, va néixer l’any 1920 però tampoc anem tard. L’any 2020 ja van començar algunes iniciatives pel centenari, però van quedar estroncades per la maleïda pandèmia. Però ara hi tornem amb més ànim, força, il·lusió i empenta. Jo no us parlaré ara de mossèn Ballarín, ja ho faran altres amb més solvència i coneixement de la persona d’en Tronxo.

Una colla d’amics hem reprès aquesta commemoració amb una sèrie d’actes que començaran aquest desembre pels voltants de Nadal. Una festa ben nostrada, i que duraran tot l’any 2023. Comptarem amb la presència d’amics i persones que el van conèixer, que van compartir moments inoblidables i que es van creuar en la seva vida. Serà un seguit de sessions en què explicarem les diferents vessants de l’home que per allà on va passar va deixar petja. Parlarem de mossèn Ballarín com a home d’Església, pensador i filòsof. Home mediàtic i televisiu. Home articulista, escriptor i pensador. Home compromès amb el país, el seu país Catalunya, catalanista i nacionalista. Home de futbol i el seu suport incondicional al futbol i al seu Barça. Home viatjat, amic de molts i tota vegada qüestionat també entre els seus. Això el va fer gran. Tindrem també moments més personals, privats i íntims quan parlarem del seu entorn, la seva família i agraïment a la donació que van fer a l’Arxiu Comarcal del Berguedà de tot el seu llegat més personal. Aquesta comissió del Centenari es proposa crear la primera edició dels Premis Literaris Ballarín, que inclouran treballs de recerca, assaig, prosa i poesia. Obert a totes les generacions que es vulguin endinsar sobre la figura de mossèn Ballarín, sense oblidar una de les seves obres més «castisses» com va ser escriure uns Pastorets a la «seva manera». Tindrem una exposició itinerant del seu llegat personal per allà on va viure, Berga, Gósol, Matadepera, Terrassa i un sens fi de llocs per on va passar i on va produir un sens fi d’articles manuscrits, dibuixos i caricatures , amb aquest afany d’humorista i ninotaire que el perseguia. Per finalitzar, tal com he dit al principi, no parlaré de mossèn Ballarín, però si m’agradaria acabar amb unes paraules de mossèn Climent Forner publicades dies després del seu traspàs el 2016, en què va dedicar unes paraules de reflexió sobre el seu amic i estimat mossèn Ballarín. «Amic Josep, adeu i a reveure, i ens retrobarem allà on siguis».