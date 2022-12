Transversal, territorial

L’eix no serà mai una carretera per a camions», deien els impulsors de la llavors nova carretera C-25 per desmentir les veus del territori que reclamaven que no n’hi hagués tants. Des del primer dia hi va haver una alta presència de vehicles pesants, i amb la traça inicial, que no era desdoblada, esdevenia un problema, un perill, un risc per als que hi circulaven. L’eix va néixer amb massa morts a la carretera. 25 anys després, amb una carretera transformada en autovia, el trànsit de vehicles pesants s’ha consolidat com una quarta part del total. Els camions, carregats i buits, pugen i baixen els pendents de l’eix Transversal sense cap problema. I també s’ha reduït el conflicte que crea la seva presència amb els vehicles del tipus turisme. L’autovia evita el xoc frontal i millora molt la seguretat. Diu l’exconseller Pere Macias en una entrevista que es publicava en l’edició d’ahir que l’eix Transversal és la primera gran carretera que trencava la radialitat de la xarxa i que permet redescobrir una part del país. És una qüestió que haurien de tenir molt en compte tots els que projectes d’infraestructures.