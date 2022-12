Vendre la malversació

El tòpic presenta els catalans com uns mercaders, però cap venedor no inicia una conversa dient «necessito que em compris...» sinó «segur que t’agradarà...». El referèndum de l’1 d’Octubre del 2017 va ser per a l’independentisme un acte de radicalitat democràtica i és lògic que reclami l’exculpació de tots els polítics i càrrecs de govern processats per aquells fets, tant els ja condemnats com els pendents de judici o sota investigació, i si el delicte de malversació serveix per engarjolar-los, s’ha de modificar. Però aquesta lògica no és necessàriament compartida per la resta de la humanitat, i especialment per la que viu entre els Monegres i la punta de Tarifa, passant per l’Aragó de Lambán, el Madrid d’Ayuso, la Manxa de Page i l’Andalusia de Bonilla. Per a molts d’ells l’1 d’Octubre del 2017 va ser una jornada delictiva perquè, en la versió més esparverada, es va voler trencar Espanya sense permís dels espanyols i, en la versió més amable, com a mínim es van desobeir una colla de prohibicions judicials. També estan convençuts, per definició, que la festa la van pagar els pressupostos de la Generalitat; per tant, que es van usar diners públics per cometre delictes. Que una part d’aquesta ciutadania hispana accepti els indults per reduir la inflamació i apaivagar el conflicte, d’acord amb l’argumentari de Pedro Sánchez, no significa que estigués d’acord amb beneir o convertir en irrellevant la utilització de diners públics per fer activitats il·legals, fins i tot si els responsables no se’ls fiquen a la butxaca pròpia, dels amics o del partit. La idea que tot governant pot fer el que li sembli amb els recursos al seu càrrec, sempre que no se’ls embutxaqui, faria inútil l’existència mateixa dels pressupostos anuals i de les lleis de procediment administratiu. Amb raó o sense, donar peu a aquesta interpretació seria la pitjor manera de vendre la modificació de la malversació. Els vells viatjants catalans de mostrari, trens i fondes, serien més empàtics.