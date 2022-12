La població de Manresa creix i s’apropa a una ciutat de 80.000 habitants. Creix, sobretot, a partir de la immigració, de l’arribada de famílies d’altres indrets dels món. Molts de la part nord d’Àfrica. La població marroquina és la més àmpliament representada, tot i que és un col·lectiu que representa un decreixment en les xifres oficials. L’amalgama de gent de diferents parts del planeta és ben diversa. La quantitat d’immigrants no és cap broma a Manresa. Pràcticament un de cada cinc ciutadans ha nascut fora de l’Estat espanyol. Aquest 20% és una mitjana entre la població, amb alguns barris amb una molt alta concentració de població nouvinguda. Al Barri Antic de Manresa, per exemple, hi ha més d’un 35% d’immigració. I, si es vol, a l’hora de mirar quins serveis ha de prestar la ciutat als seus habitants i com ha d’estructurar la ciutat, entre aquest 35% hi ha bona part de la població jove del barri, mentre que entre els grups d’edat més gran hi ha menor incidència. Manresa és clar que concentra bona part de la població de nouvinguts, i cal tenir preparades polítiques molt adequades per fer acollida i integració.