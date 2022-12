No pensis, insultar és més descansat

La culpa és de les pecaminoses xarxes (i d’alguns mitjans convencionals), per la facilitat amb la que acullen i escampen mems que treuen frases de context. Tallant per aquí i per allà s’aconsegueix que una persona sembli dir el contrari del que realment ha dit i, per descomptat, es destrueix el gratificant exercici de la ironia, perquè una frase irònica fora de context esdevé una ximpleria. Per això triomfen els insults breus i contundents, frases simples i inequívoques que no requereixen cap esforç mental ni per ser construïdes ni per ser assimilades.

Posarem un exemple imaginari a partir d’un fet real. El fet real és que el diputat de Vox Onofre Miralles va citar al Congrés una frase de l’ultraliberal argentí Javier Milei: «Som superiors moralment, som superiors qualitativament, a l’esquerra se la combat de cara». Ara imaginin que un diputat d’esquerres decideix fer ús del dret intel·lectual a la ironia i diu des de la tribuna: «Nosaltres, els inferiors, agraïm als superiors les seves lliçons morals i qualitatives». Rialles a l’hemicicle. «M’inclino davant la superioritat de la dreta». Més rialles. «Com a inferior, soc massa burro per entendre el que m’expliquen». Aplaudiments. I ara agafin les eines del retalla-i-enganxa, esborrin el context, ignorin el discurs previ del tal Miralles, eliminin les rialles que donarien la clau del to irònic, quedin-se amb el «m’inclino davant la superioritat de la dreta» i el «soc massa burro per entendre el que m’expliquen», i llancin-ho a les xarxes amb presentacions del tipus «la increïble confessió d’un esquerranós» o «l’esquerra reconeix la seva incapacitat». Als qui elaboren i disparen aquesta mena de trucs amb un somriure mefistofèlic els deu semblar que demostren una gran intel·ligència tàctica, però el cert és que d’aquesta manera es dissuadeix la formulació de pensaments complexos i s’empeny el debat cap a les invectives breus, directes, contundents, agressives i sense matisos. El terreny propici per a l’intercanvi d’insults.