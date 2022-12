El procés català fora dels jutjats

La modificació del Codi Penal que aquests dies es tramita al Congrés de Diputats pot ser clau per resoldre els problemes provocats per la judicialització de la vida política catalana, després del referèndum de l’1-O. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sembla determinat, ara sí, a treure de la justícia el conflicte català i portar-lo novament al terreny de la política, que és d’on no hauria d’haver sortit mai. I així ho va confirmar diumenge en un acte del PSC a Barcelona.

L’argument de Sánchez d’adaptar el Codi Penal espanyol, en matèria de sedició i de malversació, a lleis de països de la zona europea hauria de ser suficient per desmuntar les crítiques dels partits de l’oposició, especialment en el cas de la sedició que és de 1822. I, pel que fa a la malversació, és una llei que va ser reformada pel PP ad hoc per prevenir un altre referèndum com el del 9-N de 2014.

Si les reformes no van endavant podríem veure canvis en el panorama polític espanyol i català, perquè a Madrid el PSOE necessita ERC i a Catalunya ERC necessita que la desjudicialització avanci per no quedar en evidència entre els independentistes, ja que són els únics que han apostat per la negociació.