Us agraden els anuncis de Nadal, o són massa tous?

Aquests dies que s’acosta el Nadal i el Cap d’Any no paro de rebre correus d’aquells que fan una especial gràcia. N’hi ha tot l’any, d’aquests, però per aquestes dates les agències de comunicació hi posen un polsim més d’imaginació per vendre els temes que proposen. Per destacar-se entre la multitud de missatges que envien cada dia. Us en faig cinc cèntims. Per exemple ja comencen a arribar aquells que et conviden a aprofitar el canvi d’any per deixar enrere els mals hàbits. Entenc que bàsicament fumar, beure i no fer cap mena d’exercici físic i pressuposo que mental.

En un d’aquests missatges et conviden a entrar a un link -previ pagament- on, segons diuen, et proposaran fórmules per millorar la teva, meva i vostra productivitat. O sigui que treballar i fer-ho molt és un bon hàbit. És clar que sí. Si pagues també et revelaran els 10 hàbits que faran que el pròxim 2023 sigui l’any de la teva vida.

Aquest dilluns vaig rebre un altre correu en el qual deien que Barcelona és el destí favorit de francesos i italians per rebre el 2023. Doncs entesos. Me n’alegro. Si això ajuda a elevar l’autoestima dels barcelonins, endavant. Si al contrari, emprenya encara més als veïns que pateixen un turisme massificat o a aquells que voldrien llogar un pis a un preu decent però tot són apartaments turístics, la meva solidaritat. La notícia hagués sigut que els europeus volguessin passar el Cap d’Any a Manresa. Això sí que seria un miracle de l’alçada d’un campanar que, per arrodonir allò de Manresa 2022, es podria atribuir a Sant Ignasi.

Us he deixat pel final el correu més in. El titular diu: «Un de cada dos consumidors «adoren» els anuncis de Nadal». Una mica agosarat, no? No dona massa detalls d’on treu les dades, però si grates vas a parar a una pàgina del Regne Unit on, efectivament, sense dir amb quanta gent han entrevistat, ni com, ni quan, hi ha una mena d’enquesta que et diu que un 51 % dels consumidors «adoren» els anuncis de Nadal, però que un 42 % els troba massa tous o sensiblers. En què quedem, doncs? Agraden o no? Això sí. Una majoria, un 63 % considera que es comencen a veure massa aviat, quan encara falten un munt de dies per Nadal, Reis i tal.

Els correus en qüestió que us he comentat també arriben molt d’hora, igual que els missatges que d’aquí a finals d’any ens atabalaran perquè canviem d’estil de vida. Sempre hi ha l’opció d’esborrar-los però m’ha fet gràcia compartir-los. El que dèiem. El 2023 serà la repera.