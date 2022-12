L’èxit, un bona nit diari

El Govern de la Generalitat va anunciar ahir que farà 4.000 enquestes a catalans per conèixer com estan, com se senten i quins factors contribueixen al seu nivell de satisfacció amb la vida. I anuncien que els resultats de l’estudi «serviran perquè la Generalitat dissenyi polítiques públiques que contribueixin a millorar el benestar de la ciutadania, però l’objectiu és anar més enllà i que se’n puguin obtenir indicadors de país que altres institucions i entitats puguin utilitzar».

Els impulsors de l’estudi deuen estar convençuts que més enllà de treballar més o menys hores i de cobrar-les més o menys bé hi ha altres valors que fan que les persones se sentin felices, o que consideren que el seu estat d’ànim s’apropa a la felicitat. I així, pensat amb una traça gruixuda i poc afinada, plantejaria als de l’estudi que busquessin com poden aportar felicitat. Crec, sincerament, que la felicitat té molt a veure amb la consecució de l’èxit, i, a vegades, no cal que la selecció del teu país guanyi un mundial (sobretot si ets d’un país on pràcticament no es pot tenir cap selecció nacional). L’èxit pot ser veure com un fill se’n surt a la vida, pot ser un final brillant en un projecte personal, o saber que abans d’anar a dormir algú et farà un petó i et dirà, altre cop: Enric, bona nit!