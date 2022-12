La mina de la potassa

Al bert Fàbrega, historiador surienc, és l’autor del darrer llibre sobre la mineria de la potassa al Bages, pràcticament a la zona salina que es coneix com la conca potàssica. Una petita joia amb un alt contingut gràfic d’interiors i exteriors de les mines de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny, dues al Cardener, dues al Llobregat. La mineria, durant dècades poc considerada, és història industrial del Bages, amb una un centenar d’anys, pràcticament, d’activitat a l’esquena. Les primeres explotacions serioses comencen en la dècada dels anys 20 i 30 del segle passat. Fàbrega ha hagut de remenar els arxius de les mines, de treure el gra de la palla, per poder presentar el treball, molt gràfic, sobre el passat miner. La història de la mineria de la potassa, a casa nostra, també s’escriu amb la suor dels que treballaven a les galeries en condicions infrahumanes i, sobretot, amb les llàgrimes dels que han perdut algun membre de la seva família en els nombrosos accidents que hi ha hagut. És una activitat industrial que, a més a més, ha deixat un llast en contaminació. Però són 100 anys d’una de les indústries més potents del Bages.