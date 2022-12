Guarir la sanitat

Un dia quasevol d’aquest final de tardor en què han coincidit una enfilada de la covid i una arribada avançada de les malalties respiratòries tradicionals, a Urgències de Sant Joan de Déu de Manresa (per exemple) hi ha gent enfadada perquè ha d’esperar moltes hores per ser atesa per un personal enfadat perquè la majoria dels que esperen no tenen res urgent. Els que esperen ho fan perquè troben que la primària, on atenen metges enfadats per unes càrregues de treball en molts casos inassumibles, no els donaran una reposta prou satisfactòria. Mentrestant, hi ha llargues llistes d’espera i un quaranta per cent de la població paga una mútua per ser atesa per un servei privat que també fa esperar i va curt d’especialistes. Tot això per falta de recursos, de previsió i perquè l’impacte de la covid ha desmanegat el sistema i a hores d’ara ja no se sap quan es podrà veure presencialment el metge o quan caldrà fer-hi cua per obtenir una baixa. La sanitat catalana necessita una reorganització integral, rigor i finançament, i aviat. El sistema encara atén bé allò greu i fa coses excel·lents, però ja no respon al que n’esperen ni la professió i els ciutadans.