Una oportunitat perduda

Durant els anys 2019, 2020 i 2021, tant Fem Manresa com el govern hem coincidit en una cosa: que els pressupostos eren continuistes, el govern ho deia amb orgull, nosaltres ho veiem amb preocupació. Ara el govern el qualifica d’ambiciós, però la veritat és que, tot i l’augment substancial de l’import total del pressupost o de la partida d’inversions, aquests pressupostos tenen el mateix model de ciutat de sempre, tenen les prioritats de sempre i, per tant, en el fons, són els pressupostos de sempre.

Més enllà dels gairebé 2 milions d’euros de diferència entre el que diu que recaptarem els serveis tècnics respecte al que realment consignem al pressupost i de partides que directament no s’han consignat. Tenim un pressupost que no només és millorable formalment sinó que també ho és políticament. Un pressupost que podríem definir de «façana», perquè a la que mirem l’estructura, tota bona imatge s’enfonsa.

Per exemple, l’exempció que fem en impostos a les escoles concertades i a les esglésies és de més d’1,2M d’euros mentre que les bonificacions aplicades en matèria de tarifació social a les persones vulnerables és de 350.000 euros.

En aquest pressupost s’ha assolit el rècord el record històric de despesa màxima en matèria d’externalitzacions. Actualment, 1 de cada 4 euros de l’ajuntament va a empreses privades.

I parlant d’externalitzacions, cal parlar del servei de correu electrònic de l’ajuntament per passar-nos a Google, un gran error. De tenir un servei completament gestionat per nosaltres, hem passat a externalitzar un servei que pot contenir informació confidencial que passarà a ser gestionat per una gran multinacional americana.

També hem pogut veure com tenim consignada la liquidació de la zona blava de l’any 2020, un any marcat pel confinament a causa de la covid-19, que gràcies al fet de garantir una ocupació del 55% de les places de pàrquing, els manresans i manresanes haurem de pagar més de 400.000 euros com a compensació a EYSA. Aquella mateixa empresa que mentre li garantíem els beneficis, ens intentava estafar amb un ERTO il·legal.

On s’exemplifica més aquest pressupost de façana és en el capítol d’inversions. Les inversions no van destinades a pal·liar les desigualtats estructurals que tenim com a ciutat. Al final, les partides més grans van destinades a obres de dubtós aprofitament ciutadà, però sobretot a turisme.

Quan parlem d’inversions consignades que vagin destinades a pal·liar les desigualtats estructurals ens referim sobretot a l’habitatge, necessitem valentia política que entri de ple a la lluita de l’habitatge públic. I per això cal destinar-hi molts recursos.

A tall d’exemple, les ajudes en matèria d’habitatge són gairebé nul·les, els microcrèdits fa anys que estan congelats, les ajudes a la rehabilitació gairebé inexistents.

Tenim davant un pressupost on no posem educadors de carrer ni apostem fortament per la mediació comunitària per fer front a la sensació d’inseguretat de la nostra gent i on no despleguem una xarxa sòlida per fer front als reptes de salut mental immensos que tenim damunt.

En definitiva, els pressupostos per aquest 2023, malgrat les grans xifres, suposen una oportunitat perduda per fer front als reptes que la ciutat té per davant.