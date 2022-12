Brutícia a l’art

Des del març de l’any passat, les parets de l’església barroca de la Cova de Manresa llueixen amb una esplendor peculiar. Llueixen o lluïen, perquè l’autor dels mosaics ha estat acusat d’abús sexual, moral i espiritual a nou monges eslovenes. Una llufa d’aquestes característiques li acaben de penjar a l’anomenat (exageradament) el «Miquelangelo del segle XXI». És una hipèrbole perquè falta massa per acabar el segle i el remarcable treball del jesuïta Marko Rupnik dista molt del del geni del Renaixement.

Evito la part escabrosa d’un cas més d’abusos per part d’individus, clergues o cantants, els quals en situació de superioritat violenten subordinades a la seva voluntat espúria o víctimes febles davant d’un monstre. Sobre ells caurà la culpa, el pecat i potser la pena (criminal). Les explicacions vaticanes en forma de l’habitual «tot ha prescrit» han estat el previsible marc on ha acabat tot.

En aquesta ocasió em vull fixar en l’esqueix irreparable entre l’autor i la seva creació. Malgrat les acusacions contra ell i la nul·la penitència legal que haurà d’entomar, em sento amb l’ànim de recomanar una visita artística al lloc on va ser sant Ignasi. El religiós i artista, ara en qüestió, va fer-hi una decoració de les que no deixen indiferent ningú. Complau i transmet (el meu cas) o genera un certa desídia sinó rebuig. No hi ha terme mitjà. A uns plafons preparats al seu estudi de Roma i encastats als murs en poques setmanes amb l’ajuda d’una vintena de col·laboradors si escenifiquen escenes bíbliques i relacionades amb la vida ignasiana. De passada cal consignar que fou finançat amb ajudes públiques (fons FEDER) i altres aportacions públiques. Un altre clàssic que mai manca.

El propi superior dels jesuïtes locals ha manifestat la seva preocupació sobre si aquest nou cas afectarà (o no) les visites. I aquest és el meu dilema. Si és cert el que s’ha sabut d’ell, els seus actes inadmissibles embruten la seva obra? Cal deixar d’anar-hi? Caldria fins i tot arrencar-ho tot dels murs?

Són preguntes a les quals no tinc resposta o, millor dit, m’astoren les meves conclusions. Els murals de Rupnik, que recorden vagament els bizantins o la «Capella palatina» de Palerm (de visita obligada), no crec que hagin de ser rebutjats. Si ara sabéssim que el Mestre de Pedret, l’autor de pintures romàniques úniques al món, fou un pederasta o un sàtir foll rere les pubilles dels voltants de Sant Quirze caldria invalidar els seu murals? O Picasso, l’home que fou a Gósol durant uns mesos, reconegut assetjador de dones o pitjor. Jutjant les persones en lloc dels creadors potser ens quedaríem sense els quadres d’un dels cinc millors pintors de la història per haver estat també un abusador de voluntats i cossos aliens.

Part de l’art és cosa d’alguns homes i dones (menys) amb vicis inconfessables. Fins a l’últim, el que sigui. Per exemple, l’escriptor Mn. Ballarín, ara a punt de celebrar-se el seu centenari, si descobríssim que potser es passava el celibat per sota la sotana. Justícia o Inquisició 2.0. No ho tinc clar.