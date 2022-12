C-59, alegria a mitges

Hi ha bones notícies que no ho són tant de tan tard que van. L’anunci que les obres de reforma del tram de la C-59 entre Moià i Sant Feliu de Codines començaran l’any que ve n’és una. En el moment de celebrar que, finalment, es farà millor i més segura una via per la qual passen cinc mil vehicles cada dia, és inevitable recordar, alhora, que aquest tram concret d’aquesta carretera va quedar obsolet ja fa molts anys, i que aquesta obsolescència ha generat ineficiència i, sobretot, víctimes. Entre Moià i Sant Feliu de Codines hi ha un trànsit intens i divers; aquesta ja no és, com potser ho era fa dues generacions, una ruta hiperlocal i secundària; ara és una via important per on es desplacen segons residents, moianesos que van a Barcelona i vehicles professionals que treballen en les nombroses empreses de la zona, molt més activa i viva del que es podria intuir des d’un despatx de Barcelona. És ben trist que les inversions en infraestructures que haurien d’anar al davant obrint pas per al desenvolupament i el reequilibri del país vagin gairebé sempre al darrere dels fets consumats.