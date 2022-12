La mentida col·lectiva

Menjo mandarines i en guardo les peles per al tió, tot i que tothom sap que aniran al cubell de l’orgànic després de passar-se unes hores en un platet al terra, al seu costat. No és cap erra de reciclatge ni de reutilització ni de reaprofitament. És una manera racional de mantenir la irracionalitat, un pacte amb la il·lusió, per subjectar-la, perquè es quedi, perquè no ens abandoni. És el que justifica que posem un arbre artificial al menjador, l’engalanem amb boles de colors i donem cops de bastó a un tronc com si fos la cosa més natural del món. I picar un tros de fusta no l’entenc, en cap cas, com a violència. És l’únic tronc que no anirà a parar a la llar de foc, l’únic de casa que té la vida assegurada.

El regal que porti –sigui gran, petit, barat, car, comestible...– acaba sent l’excusa per al que ve després. El Nadal és l’escenari constant de la transformació de la nostra tribu. La foto fixa de cada any. Com un llibre que, en fullejar-lo ràpid, hi veus la mateixa silueta en moviment. I veus el lloc que ocupes davant del tió, qui hi ha al teu costat, què fan uns, què fan els altres. I un dia t’amagues i marxes a l’habitació dels pares mentre els altres preparen els regals i un altre dia ets tu qui prepares els paquets i qui t’acompanyava anys enrere ja no hi és i qui t’acompanya ara abans no hi era. I passes les pàgines entre els dits i comproves com canvia el color de les parets, la posició del sofà, de sobte apareix un llum nou al sostre, desapareix la tauleta de vidre, i la televisió es fa gran, amics visibles i invisibles, i a la taula se li estiren les ales, i és ovalada, rodona, o quadrada, i hi ha estovalles vermelles o blanques, copes de cava baixes, copes de cava altes, hi apareixen neules i desapareix el torró dur. Engrunes sobre la taula, veus que reconeixes, paquets amb obsequis útils –una jaqueta, un calçat, uns mitjons gruixuts–, regals inesperats, sobres tancats amb números de loteria que són promesa de fortuna o diners en paper «perquè et compris el que vulguis». Deu ser incalculable el nombre de regals que ens fem al llarg de la vida. Si multipliquem les dates assenyalades per anys viscuts en deu sortir una xifra força alta. Al capdavall, que siguin molts o pocs tant fa. Sempre acaben sent més importants els donats que els rebuts i els que deixen més petjada són els intangibles més que no pas els embolicats en paper de cel·lofana. Juguem a intercanviar-nos presents i fem veure que han arribat expressament per a nosaltres d’un altre món –més màgic, més perfecte. El tió és la mentida col·lectiva més vertadera, l’única que val la pena repetir.