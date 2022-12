Referèndum, parlament i Ucraïna

Encara que sigui per discutir-ne els detalls i rebatre’s mútuament, és positiu que aquests dies tant Junts com ERC hagin parlat de la manera d’implementar la independència. ERC va proposar allò que podríem qualificar de «mètode Montenegro», o sigui el sistema que es va seguir en aquest país balcànic, a proposta de la Unió Europea, en el referèndum de l’any 2006 per aconseguir la seva separació de Sèrbia i que la independència fos reconeguda per la comunitat internacional. Es tractava que en el referèndum votés com a mínim el 50% dels montenegrins amb dret a vot i que almenys el 55% dels votants digués «sí» a la independència. Així es va fer. La participació va ser molt alta i el percentatge de vots afirmatius va superar per ben poc el límit marcat, ja que va arribar al 55,5%. I, per tant, tal com s’havia establert, amb aquell resultat Montenegro va ser reconegut com a estat independent. Tot i això, la lògica democràtica estableix que la majoria decisiva és la que sobrepassa el 50% i no el 55%, per tant no sembla fàcil que un sistema semblant pugui servir algun dia en el cas de Catalunya, com ha proposat ERC aquesta setmana. Però tampoc ho és, tal com també ha assegurat Junts fa poc, partir de la base que el referèndum ja es va fer l’1 d’octubre del 2017, ja es va guanyar i que amb això ja n’hi ha d’haver prou. Perquè el fet és –i no es tracta pas d’un detall menor- que aquell referèndum no va comportar cap reconeixement internacional. I, a més, tal com ha anat tot plegat en els darrers cinc anys, es pot afirmar seriosament que el referèndum del 2017 ja va ser el definitiu i que mai no caldrà convocar-ne cap més?

Dimarts passat es va celebrar el 90è aniversari de la constitució del Parlament de Catalunya, que va començar la seva activitat el 14 de desembre del 1932. Però no es tractava de cap manera de l’inici de l’autogovern, sinó de recuperar la tradició de segles de govern propi que es va interrompre violentament amb l’ocupació borbònica de Catalunya del 1714. L’any 1931 s’havia restablert la Generalitat de Catalunya, sota la presidència de Francesc Macià. I a finals del 1932 es va instaurar el Parlament de Catalunya amb Lluís Companys com a president. Però, desgraciadament, aquestes renovades institucions van durar poc. La insurrecció franquista va tornar a eliminar-les l’any 1939 i va caldre esperar a l’octubre de 1977, amb el retorn de Josep Tarradellas, per iniciar altre cop la recuperació de la Generalitat i del Parlament català. Tot plegat constitueix una història complexa i allargada a través de segles, que és un bon reflex de la voluntat catalana d’autogovern. Una voluntat que evidentment continua sent ben vigent. Mentrestant, a l’altre cantó d’Europa la guerra d’Ucraïna continua sense perspectives d’acabar. Les notícies no són espectaculars i, per tant, el seu reflex en els mitjans de comunicació ja és escàs. No hauria de ser així, perquè les dificultats que comporta viure en un país d’hivern molt fred com Ucraïna es multipliquen amb una guerra encara activa. Hi ha molts milions de persones que topen amb problemes de difícil solució: la destrucció d’habitatges, el desgavell econòmic, les greus dificultats dels serveis públics, dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, la pèrdua de llocs de treball, etc. Una situació inacceptable que de cap manera no podem oblidar, i encara menys per Nadal.