El Black Friday marca l'inici de la temporada de compres nadalenques als Estats Units. Parlarem ara del vocabulari de vendre, comprar i pagar:

on sale vol dir de rebaixa — Ens hem comprat llençols de rebaixa = We've bought some sheets on sale;

for sale vol dir en venda — Tot el que veieu aquí està en venda = Everything you see here is for sale.

No confonguem el nom sale, pronunciat [sèi·el] (la 'e' neutra), amb l'infinitiu sell (vendre) [sèl].

Quan comprar significa adquirir una cosa a canvi de diners es tradueix per buy bought bought, però quan vol dir visitar botigues amb la intenció d'adquirir quelcom o sense, en anglès es diu shop; exs.: Let's go shopping (Anem a comprar); We always shop at Good Area (Sempre comprem a la Bona Àrea).

La proposició Vaig pagar deu euros per la samarreta es tradueix de manera literal en anglès: I paid ten euros for the T-shirt. Però mentre el català pot prescindir tant de la preposició com la quantitat de diners, l'anglès ha de mantenir la preposició: Vaig pagar la samarreta = I paid FOR the T-shirt.