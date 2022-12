Avui és el dia que tothom és bo. Avui és el dia de La Marató de TV3, una festa que ofereix als catalans la possibilitat d’exercir de generosos solidaris i anar a dormir amb la consciència una mica més tranquil·la. Avui una pila de voluntaris, famosos o desconeguts, s’atiparan d’omplir fitxes amb les dades de la molta gent que truca per oferir uns quants euros, avui se celebraran a totes les comarques activitats recreatives i esportives per aplegar donatius, avui estarem pendents de com evoluciona el marcador de la recaptació, que també posarà xifres creixents a la satisfacció que ens vessa quan contemplem amb orgull el nostre tarannà desprès i col·laboratiu. Avui, en síntesi i en resum, ens sentirem orgullosos de ser catalans, i tornarem a dir que La Marató demostra la falsedat dels qui ens acusen d’insolidaris. I ara! Avui els catalans en serem molt, de solidaris. Ho serem amb nosaltres mateixos, que, segons alguns, és l’àmbit de la solidaritat ben entesa. Una definició possible de la nació seria l’espai humà o geogràfic al qual s’ajusta instintivament la vocació solidària; la que va molt més enllà ja és una solidaritat meditada, ideològica, que parteix de considerar que la nostra nació és el món –com la monja argentina que envia ambulàncies a Ucraïna des de Manresa perquè creu en un Pare que ho és de tota la humanitat.

Avui a Catalunya tothom és bo i aquesta beatitud sembla contrastar amb l’entorn de notícies desagradables que ens bombardegen la resta de l’any, mostres de l’egoisme més despietat, del bel·licisme més destructiu, del revengisme més estèril. Però no hem de deixar-nos enganyar per les aparences: si totes aquestes coses són notícia és justament perquè sabem que el normal, l’habitual, el que presideix la vida de quasi tothom la majoria dels dies, és la bondat imperfecta, la que cau, es penedeix i fa propòsit d’esmena, perquè el codi genètic dels humans diu que només som forts quan formem grups, i una comunitat regida per la bondat funciona millor.