Imagina’t Imagina’t

Quaranta-cinc anys d’Imagina’t. Més de quatre dècades dedicades a la programació i animació per als més petits. Programacions anuals, amb els millors espectacles i els millors cantants o animadors. Només pensar en la llarga trajectòria del grup manresà ja ens hauria de portar a fer-los un agraïment general com a societat. Durant aquestes dècades, els primers organitzadors s’han fet grans, i els seus fills i amics han esdevingut pares i han continuat trobant un atractiu en la programació que se’ls oferia per a la distracció dels seus fills. Han canviat moltes coses a la vida en aquests últims 45 anys, i , també, en el món de l’animació infantil. És molt possible que aquells que fa 45 anys tocaven la guitarra i cantaven a les places i a les escoles ara tinguin menys feina, perquè aquella manera d’arribar al públic menut ha canviat o s’ha transformat, però es manté la necessitat de l’entreteniment i hi ha noves ofertes. Àngel Daban, Noè Rivas, Lluís Pinyot, Miqui Giménez, Amadeu Rosell, Jordi Palau, Lluís Atcher i Pep López han tornat a l’escenari per recordar Manresa i tantes i tantes places amb danses i cançons.