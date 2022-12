Les obres en una carretera poden generar de forma gairebé inevitable que el trànsit perdi fluidesa, però no han de suposar un increment substancial dels accidents. Potser es pot aemtre un petit increment d’incidents menors, però no un increment substancial dels accidents com el que s’està produïnt al tram entre Vilafranca i Igualada de l’eix Diagonal, on s’estan desenvolupant obres d’ampliació, precisament, per respondre a l’alta accidentalitat. En el que portem d’any ja hi ha hagut un 61% més d’accidents que l’any anterior, i alguns han estat greus. Els 66 accidents comptatilitzats fins ara són una exageració i un símptoma que alguna cosa s’està fent malament. De fet, no és res que ens hagi d’estranyar. En aquest país la senyalització de les carreteres és deficient per sistema, i quan la senyalització és provisional, ho és encara més. Tots hem viscut l’angoixa de passar per zones en obres amb senyals grocs repintats sobre senyals negres esborrats, i amb molta sensació de perill. Malauradament, a l’eix Diagonal hi ha un problema massa conegut que hem de començar a considerar inadmissible.