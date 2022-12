La bicicleta Europa

L’anomenat Qatargate –la compra d’eurodiputats per part de l’emirat mundialista– no és una bona notícia però sí que és un bon senyal, perquè demostra que, a ulls del món, Europa ja és un tot polític i el Parlament Europeu, un centre de poder de primer ordre. I, per desgràcia, on hi ha poder hi ha corrupció, ara i a l’antiga Mesopotàmia, aquí i a la Xina popular. De què es tracta és de disposar de bons mecanismes per prevenir, detectar i castigar aquesta corrupció. I aquí les institucions europees han reaccionat molt contundentment: apartant del càrrec a les persones investigades, aturant qualsevol gestió o acord amb Qatar, creant una comissió d’investigació i preveient un òrgan extern de supervisió. Tot en una setmana.

Algú va dir que Europa és com una bicicleta, que continua endavant a base de crisis que ens obliguen a pedalar, però que no sap exactament on va. Els darrers anys, la crisi del deute, el Brexit, la pandèmia, la guerra d’Ucraïna o aquest darrer cas de corrupció han forçat la Comissió i el Consell (els estats) a prendre decisions sempre en la mateixa direcció: més i més integració. S’han suspès les normes fiscals (límits de deute i dèficit); el BCE ha fet tot el que deien que no podia fer: comprar deute i abaratir (fins que ha arribat la inflació) el preu del diner; s’ha engegat amb fons europeus una política d’inversió pública sense precedents; s’ha coordinat el què no estava previst que es coordinés: la política sanitària; i s’ha consensuat, no sense dificultats, una política exterior comuna per fer front a la guerra a Ucraïna que ha inclòs un exemplar programa d’acollida (que malauradament no s’ha aplicat per a altres conflictes i persones).

La política europea és cada cop més central a les nostres vides, i prova d’això és, per exemple, que la presidenta Von der Leyen és molt més coneguda i rellevant del qual ho havia estat cap dels seus predecessors.

La bicicleta, doncs, segueix avançant i és cada cop més robusta i potent, però aquesta progressió no ha vingut acompanyada d’un increment proporcional de la legitimitat democràtica. No és lògic ni acceptable que les decisions més transcendentals es continuïn prenent en reunions a porta tancada entre delegacions dels estats. És de primer de democràcia que han de ser els representants directes de la ciutadania, els diputats i diputades europeus, els que acordin les polítiques comunes i escullin sense interferències l’executiu, com passa a tots nivells a les democràcies parlamentàries.

El decalatge europeu entre poder i representativitat és cada cop més insostenible i per això moltes veus reclamen obrir de nou la capsa dels tractats i reinventar, per enèsima vegada, el projecte europeu. El dubte és si deixarem que els estats i els grans lobbies econòmics facin i desfacin o si des del carrer, des d’aquest mosaic europeu de ciutats i regions (algunes amb identitat nacional), serem capaços de fer sentit la nostra veu. O si ens limitarem, com tantes altres vegades, a deixar fer per criticar, molt fort, després.