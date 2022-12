Pediatria al CAP de les Bases de Manresa

Voldria denunciar la situació que es viu al servei de pediatria del CAP Bases de Manresa (Fundació Althaia), ja que des de fa almenys quinze dies només hi ha una pediatra disponible i cap dia laborable d’aquesta setmana passada ha estat possible aconseguir visita presencial d’urgència (per al mateix dia) amb pediatria. No hi havia visites disponibles i només podien oferir la possibilitat d’una trucada per comentar l’estat del nen.

El passat diumenge el meu fill de deu anys va començar a tenir una febre molt alta, després de dos dies de molta tos i mocs. Un test ens va permetre confirmar que es tractava de grip A. El meu fill té un historial de bronquitis recurrents, per a les quals es va estar medicant preventivament cada hivern abans de la pandèmia. El dijous dia 8, després de quatre dies amb febre de 39 graus malgrat els antitèrmics, i de no aconseguir visita amb la pediatra al CAP, vam haver d’anar d’urgències a l’Hospital de Sant Joan de Déu, on ens van comentar que havíem fet bé de portar-lo per prevenir una possible pneumònia i ens van aconsellar visita amb el seu pediatre per seguiment. Encara no sé si el dilluns aconseguiré la visita.

Cal dir que el tracte rebut pels professionals del CAP i de l’Hospital de Sant Joan de Déu (metges, infermers i administratius) ha estat excel·lent, malgrat les circumstàncies. Fan tot el que poden i tenen tot el meu respecte per la seva feina. Ara bé, crec que és inadmissible que no es cobreixin les absències (baixes, vacances, etc.) dels pediatres, especialment en una situació d’avís per l’increment de casos de COVID, grip A i bronquiolitis. I això no és responsabilitat dels professionals sanitaris, sinó dels gestors del CAP.